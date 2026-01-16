Garlasco rivelazione dei legali della famiglia Poggi | la procura informata sui file

La procura di Garlasco è stata informata dai legali della famiglia Poggi riguardo a nuovi file emersi nel caso di Chiara Poggi. Dopo anni dalla condanna definitiva, si apre un ulteriore capitolo nell’indagine, che potrebbe contribuire a chiarire aspetti ancora non definiti. La situazione si inserisce in un contesto di approfondimento e verifica delle evidenze, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda giudiziaria.

Un nuovo fronte si apre attorno al caso di Garlasco, a distanza di anni dalla condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. In queste ore i legali della famiglia della vittima tornano a intervenire pubblicamente per segnalare nuovi approfondimenti, chiedere ulteriori verifiche tecniche e prendere posizione rispetto al clima che si è creato intorno alla vicenda. Sullo sfondo restano le recenti ipotesi investigative, le discussioni su una possibile revisione del processo e il timore, espresso apertamente, che l’attenzione si stia spostando dalla ricerca della verità alla delegittimazione della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi

Leggi anche: Caso Garlasco: legali Poggi, 'nuove analisi confermano che trovò file porno su pc Alberto' (2)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Garlasco in TV, la rivelazione del genetista Fabbri: I capelli nella mano destra di Chiara? Sono della sua linea materna; Garlasco, Garofano denuncia fake news del dna di Chiara Poggi trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi; È di Stasi, non ci sono dubbi. Garlasco, cosa è stato trovato nella casa dei Poggi: Prova forte; Daniela Ruggi/ Avvocato fratello: “Attendiamo test DNA madre, speriamo in buone notizie”.

Garlasco in Tv, i Poggi insistono sul "movente pornografico". L'ira di De Rensis: "Accuse gravissime" - La puntata di Ore 14 di venerdì 16 gennaio 2026 è stata dedicata anche al delitto di Garlasco, con attenzione al comunicato emesso dai legali dei Poggi ... libero.it