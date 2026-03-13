Garlasco la famiglia Cappa presenta 50 denunce contro giornalisti e tv Olga Mascolo | Paradossale

La famiglia Cappa ha presentato circa 50 denunce in Procura a Milano contro giornalisti e televisioni che si sono occupati del caso Chiara Poggi. L'azione legale riguarda diverse inchieste e servizi televisivi, e la portavoce della famiglia ha definito “paradossale” questa decisione. La vicenda riguarda le persone coinvolte nel procedimento legale relativo alla morte della giovane.