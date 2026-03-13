Garlasco la famiglia Cappa presenta 50 denunce contro giornalisti e tv Olga Mascolo | Paradossale
La famiglia Cappa ha presentato circa 50 denunce in Procura a Milano contro giornalisti e televisioni che si sono occupati del caso Chiara Poggi. L'azione legale riguarda diverse inchieste e servizi televisivi, e la portavoce della famiglia ha definito “paradossale” questa decisione. La vicenda riguarda le persone coinvolte nel procedimento legale relativo alla morte della giovane.
Una cinquantina di querele sono state presentate in Procura a Milano dalla famiglia Cappa nei confronti dei giornalisti che si sono occupati del delitto di Chiara Poggi. Tra questi c'è anche la giornalista di Storie Italiane su Rai1 Olga Mascolo: "Qui mi sembra tutto paradossale, non ho travalicato i confini del diritto di cronaca". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La famiglia dello storico avvocato presenta oltre esposti alla Procura di Milano contro giornalisti e opinionisti. Olga Mascolo a Open: «Mai travalicato il diritto di cronaca, sono serena» x.com