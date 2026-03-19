Domani prende il via la tredicesima edizione della gara internazionale di greco antico, denominata “Agon Politikos”. Tra le 45 scuole partecipanti, una è proveniente dalla regione sannita. La competizione si svolge in diverse fasi e coinvolge studenti di vari Paesi, con l’obiettivo di promuovere la cultura classica e la conoscenza della lingua antica. La manifestazione si svolge in più giornate e si concluderà nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via, domani 20 marzo, la XIII edizione della gara internazionale di greco antico, “Agon Politikos”. 90 gli studenti partecipanti. Arrivano da 45 scuole, non solo italiane. Per ragioni logistiche è stato necessario limitare le adesioni. Tra gli “sfidanti” studenti di Belgio, Romania a Grecia. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione ex alunni del Liceo classico “Francesco Durante”, presieduta dalla professoressa Teresa Maiello, di concerto con la Città di Frattamaggiore, liceo classico Durante, Istituto comprensivo Capasso – Mazzini e delegazione frattese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Gli studenti, non residenti in Campania, arriveranno domani, venerdì, e saranno accolti dall’orchestra degli allievi dell’Ic, Capasso -Mazzini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gara internazionale di greco antico: tra le 45 scuole in lizza, una è sannita

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