Tra pasta riso e biscotti la generosità entra nelle scuole con Donacibo E alla Orceoli una gara di solidarietà

Dal 9 al 14 marzo le scuole del Forlivese hanno aderito alla Settimana del Donacibo, un’iniziativa dedicata alla raccolta di generi alimentari non deperibili come pasta, riso e biscotti. Alla scuola Orceoli si è svolta una

Particolarmente significativa è stata l’esperienza della scuola Orceoli, dove da due anni la Settimana del Donacibo si arricchisce di un’iniziativa speciale Dal 9 al 14 marzo le scuole del Forlivese hanno partecipato alla Settimana del Donacibo, un’iniziativa solidale dedicata alla raccolta di generi alimentari non deperibili destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio. Anche quest’anno studenti, insegnanti e famiglie sono invitati a contribuire portando a scuola prodotti come pasta, riso, legumi, conserve, biscotti e altri alimenti a lunga conservazione, che saranno poi distribuiti a chi ne ha più bisogno attraverso le realtà solidali del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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