Samir Al Qaryouti il giornalista ponte tra Italia e mondo arabo | 45 anni di informazione internazionale

Samir Al Qaryouti, giornalista di 45 anni, ha dedicato la vita a raccontare e tradurre le realtà tra Italia e mondo arabo, svolgendo un ruolo di collegamento tra culture diverse. La sua carriera si è concentrata sull’informazione internazionale, con una presenza costante su testate e piattaforme di vario genere. La sua esperienza si estende su diversi ambiti legati al giornalismo e alla comunicazione interculturale.

Una vita spesa a raccontare, spiegare, tradurre mondi diversi tra loro. È la storia professionale di Samir Al Qaryouti, giornalista italo-arabo che da oltre quarant'anni rappresenta un punto di riferimento autorevole per l'informazione sulle questioni arabe, medio-orientali e islamiche, ma anche uno dei più profondi conoscitori della realtà italiana ed europea nel panorama mediatico del mondo arabo. Nato in Giordania e cresciuto a Ramallah, in Palestina, Al Qaryouti è arrivato giovanissimo in Italia, scegliendo di costruire qui il proprio percorso accademico e professionale. Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Bologna, ha intrecciato fin dagli inizi la sua formazione con l'analisi geopolitica e la comprensione delle dinamiche internazionali che legano Europa e Medio Oriente.