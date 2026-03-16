Sabato si svolgerà a Sanremo la grande sfida tra Van der Poel e Pogacar, due dei ciclisti più attesi dell’anno. Entrambi hanno già conquistato tutti i principali Monumenti del ciclismo, tra cui il Fiandre 2024. A cinque giorni dalla 117a edizione della Classicissima, il pubblico aspetta con trepidazione questa gara che promette grande spettacolo.

Attesissima, forse come mai prima nella storia recente. Appuntamento sabato con la Milano-Sanremo n° 117, 298 km con il via da Pavia e poi il percorso che ormai si può declinare a memoria: Turchino, i Capi (Mele, Cervo, Berta), la Cipressa e il Poggio. Ci sono due favoriti su tutti, Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar. Il 31enne olandese della Alpecin-Premier Tech ha già trionfato due volte, nel 2023 e nel 2025, e nella Tirreno-Adriatico che si è conclusa ieri ha lasciato il segno con due successi di tappe. Quanto a Tadej Pogacar, è vero che non ha ancora mai vinto la Classicissima (due terzi posti, nel 2024 e nel 2025, come migliori risultati) ma sembra più determinato che mai a farlo e al debutto stagionale, alle Strade Bianche, ha dominato come e più di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo, sabato la supersfida Van der Poel-Pogacar: dal Fiandre 2024 hanno vinto tutti i Monumenti

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