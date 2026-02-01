LIVE Ciclocross Mondiali 2026 in DIRETTA | si parte!! Van der Poel prova a scrivere la storia

Questa mattina alle 11 è partita la diretta dei Mondiali juniores maschili di ciclocross. Van der Poel ha già iniziato a spingere forte, cercando di fare la differenza. La gara è molto combattuta e l’atmosfera è carica di tensione. Gli appassionati restano sintonizzati per seguire ogni movimento e scoprire se il campione in carica riuscirà a scrivere un’altra pagina importante della storia di questa disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 15.13 Andatura subito forsennata con Tibor Del Grosso che guadagna un paio di metri su Van der Poel, seguito da Nys. Se ne vanno già in tre? 15.12 In ventiquattresima posizione Filippo Fontana che sta lottando per guadagnare posizioni. 15.11 Del Grosso si mette davanti a Van der Poel. 15.10 Van der Poel prende subito la testa della corsa. 15.10 Si parte! Inizia la prova elitè maschile 15.08 Questa la start list: 1 VAN DER POEL Mathieu (NED, 1995) 2 NIEUWENHUIS Joris (NED, 1996) 3 DEL GROSSO Tibor (NED, 2003) 4 VAN DER HAAR Lars (NED, 1991) 5 HENDRIKX Mees (NED, 2000) 6 KAMP Ryan (NED, 2000) 7 RONHAAR Pim (NED, 2001) 8 VAN LIEROP Danny (NED, 2003) 9 VANDEPUTTE Niels (BEL, 2000) 10 NYS Thibau (BEL, 2002) 11 VANTHOURENHOUT Michael (BEL, 1993) 12 AERTS Toon (BEL, 1993) 13 WYSEURE Joran (BEL, 2001) 14 MICHELS Jente (BEL, 2003) 15 VANDEBOSCH Toon (BEL, 1999) 18 KUYPERS Gerben (BEL, 2000) 20 BOROŠ Michael (CZE, 1992) 21 ORTS LLORET Felipe (ESP, 1995) 22 JUNQUERA SAN MILLAN Mario (ESP, 1997) 23 SUAREZ FERNANDEZ Kevin (ESP, 1994) 24 KUHN Kevin (SUI, 1998) 25 SOMMER Lars (SUI, 2002) 26 ROUILLER Loris (SUI, 2000) 27 FONTANA Filippo (ITA, 2000) 31 MENUT David (FRA, 1992) 32 BOMMENEL Nathan (FRA, 2003) 33 GROSLAMBERT Martin (FRA, 2002) 34 LELANDAIS Rémi (FRA, 2002) 35 STROHMEYER Andrew (USA, 2002) 36 MEISEN Marcel (GER, 1989) 37 EDER Fabian (GER, 2003) 38 SCOTT Cody (CAN, 2002) 39 MASON Cameron (GBR, 2000) 40 RISBERG David (SWE, 1999) 41 BETTENDORFF Loïc (LUX, 2001) 42 ROSENDAHL Karl-Erik (DEN, 2001) 43 NYSTROM SPENCER Felipe Timoteo (CRC, 1983) 44 LUKŠAS Dovydas (LTU, 2002) 45 TURNER Jacob (NZL, 2003) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte!! Van der Poel prova a scrivere la storia Approfondimenti su Ciclocross Mondiali LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel farebbe la storia in caso di ottavo titolo Questa mattina alle 11 si è acceso lo streaming dei Mondiali juniores maschili di ciclocross. LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel contro tutti Questa mattina gli appassionati di ciclocross si sono sintonizzati sulla nostra diretta per seguire la prova élite maschile dei Mondiali 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cyclo-cross - Exact Cross 2026 - Mathieu van der Poel in the snow... Wout van Aert crash & abandon Ultime notizie su Ciclocross Mondiali Argomenti discussi: Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara. LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, tutti contro Van der PoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 ... oasport.it Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaDopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in ... oasport.it Mondiali Ciclocross Hulst 2026, Filippo Grigolini cade due volte e getta al vento l’oro: successo di Delano Heeren tra gli jrs, argento per l’azzurro x.com Giornata conclusiva ricca di gare ai Mondiali Ciclocross di Hulst. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.