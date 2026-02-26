Samsung Galaxy S26 Ultra | il nuovo top di gamma che ridefinisce gli standard nel 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra ufficiale: scopri design, fotocamera da 200MP, display AMOLED 120Hz, AI avanzata e tutte le novità del nuovo flagship 2026. Durante l’ultimo evento ufficiale, Samsung ha svelato la nuova generazione di flagship: i Galaxy S26 Series. Tra i modelli annunciati, il vero protagonista è senza dubbio il Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone pensato per chi cerca il massimo in termini di potenza, fotocamera, display e intelligenza artificiale. Con questo modello, Samsung punta a consolidare la propria leadership nel segmento premium Android, sfidando direttamente i top di gamma di fascia altissima del 2026. Il design è più piatto rispetto alla generazione precedente, con un miglioramento ergonomico e una distribuzione del peso ottimizzata. 🔗 Leggi su Defanet.it

