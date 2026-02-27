Dopo un giorno di prova, il Galaxy S26 Ultra mostra alcune caratteristiche interessanti, tra cui la qualità della fotocamera, il display con funzionalità di privacy e l’autonomia della batteria. Si sono osservati sia aspetti positivi che alcune aree che potrebbero essere migliorate, offrendo un quadro immediato delle potenzialità e dei limiti del nuovo modello. La valutazione complessiva si basa sulle prime impressioni raccolte durante l’utilizzo.

in questa anteprima sintetica si sintetizzano le impressioni raccolte nelle prime 24 ore di utilizzo del Galaxy S26 Ultra, analizzando la fotocamera, la Privacy Display, l’autonomia e i tempi di ricarica. l’obiettivo è offrire una visione chiara delle novità rispetto al modello precedente, evidenziando i progressi concreti e i possibili compromessi senza dilungarsi in una recensione definitiva. la fotocamera: prestazioni oltre le aspettative. dal punto di vista hardware, la configurazione ottica rimane molto simile a quella del Galaxy s25 ultra: 200 mp sul sensore principale, 50 mp sull’ultrawide, 10 mp per il tele 3x e 50 mp per il tele 5x. non però sull’aspetto numerico risiede la vera novità: sono stati ampliati l’apertura del sensore principale e di quello da 5x tele, rendendo le immagini più luminose del 47% e 37% rispettivamente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 ultra recensione 24 ore: pregi e difetti

