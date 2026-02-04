Napoli intervento al piede per Di Lorenzo | operazione riuscita

Giovanni Di Lorenzo è stato operato al piede sinistro questa sera. L’operazione è andata a buon fine, conferma il Napoli con una nota ufficiale. Il difensore resta sotto monitoraggio, ma non ci sono complicazioni.

Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto in serata a un intervento chirurgico al piede sinistro. La notizia è stata ufficializzata dal Napoli attraverso una nota medica che conferma la perfetta riuscita dell’operazione. Il capitano azzurro, già fermo ai box per il recente trauma al ginocchio rimediato nella sfida contro la Fiorentina, ha sfruttato la sosta forzata per risolvere definitivamente una problematica preesistente che si trascinava da tempo. Secondo quanto riferito dallo staff sanitario del club, l’iter riabilitativo inizierà già nei prossimi giorni. La scelta di intervenire chirurgicamente proprio ora è stata dettata dalla necessità di ottimizzare i tempi: il difensore ha colto l’occasione dell’attuale indisponibilità per l’infortunio al ginocchio per “pulire” la zona interessata dal fastidio al piede. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è sottoposto a un intervento al piede sinistro.

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede durante lo stop.

