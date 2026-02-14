Lang successo per il Galatasaray | ex Napoli protagonista

Il Galatasaray ha vinto ancora, questa volta contro l’Eyupspor, grazie alla prestazione di un ex Napoli che ha segnato il gol decisivo. La squadra turca ha controllato il gioco fin dall’inizio, portando a casa i tre punti con una vittoria convincente. Un dettaglio interessante è stato il tifo caldo dei tifosi che ha accompagnato tutta la partita, rendendo l’atmosfera ancora più intensa.

Il Galatasaray si aggiudica un'altra vittoria in Super Lig contro l'Eyupspor dominando dal primo all'ultimo minuto. Tra i protagonisti in campo spicca l'olandese Noa Lang, arrivato in prestito dalla SSC Napoli durante il mercato invernale e già tra i migliori in campo, con i tifosi e media turchi che lo definiscono "fortissimo" per prestazioni e personalità. "Davvero forte", "Sta crescendo bene nel nostro tridente", "Se continua così è da riscattare" sono solo alcuni dei commenti dei tifosi turchi molto soddisfatti sui social. La squadra guidata da Okan Buruk, però, non si affida solo all'ala sinistra, l'attacco è forte e presente anche grazie ad un altro ex Napoli: Victor Osimhen, che continua ad impressionare con prestazioni di alto livello.