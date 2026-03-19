Galatasaray in ansia si fermano Lang e Osimhen col Liverpool | l’olandese finisce all’ospedale dopo un grave problema al dito della mano! Cos’è successo

Durante l’ultima partita contro il Liverpool, Lang e Osimhen hanno subito infortuni che hanno portato alla loro temporanea uscita dal campo. Lang è stato trasportato in ospedale a causa di un grave problema al dito della mano, mentre Osimhen ha lasciato il campo per un infortunio non specificato. La squadra turca si trova ora a fare i conti con l’assenza di entrambi i giocatori.

Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Calciomercato Torino, l’ultima idea per la porta è Livakovic: il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli Infortunio Lautaro, le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter: le prossime tappe per il rientro Saviano attacca l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Galatasaray in ansia, si fermano Lang e Osimhen col Liverpool: l’olandese finisce all’ospedale dopo un grave problema al dito della mano! Cos’è successo Articoli correlati Leggi anche: Il Galatasaray: “Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio”. La famiglia Lang a Liverpool Galaxy Ring si gonfia e resta incastrato al dito, un utente finisce in ospedale: episodio isolato o problema generale?Quando un dispositivo indossabile si gonfia mentre lo porti addosso, la situazione smette di essere un semplice problema tecnico per diventare... Approfondimenti e contenuti su Galatasaray in ansia si fermano Lang e... Discussioni sull' argomento Chiesa ko, salta Galatasaray-Liverpool: nuovo problema per l'azzurro, Gattuso in ansia per i playoff mondiali; Juventus in ansia per Bremer: le prime sensazioni sull'infortunio; Il Galatasaray batte il Liverpool: decisivo l'assist di Osimhen in Champions; Tifosi del Liverpool furiosi per la decisione ridicola di Arne Slot poiché l’asso infortunato manca al Galatasaray. Chiesa ko, salta Galatasaray-Liverpool: nuovo problema per l'azzurro, Gattuso in ansia per i playoff mondialiChiesa ko, salta dopo il Wolverhampton salta pure Galatasaray-Liverpool di Champions: nuovo problema per l'azzurro, Gattuso in ansia per i playoff mondiali. sport.virgilio.it possesso palla a favore del Liverpool, 61% contro 39%. 27 tiri totali dei Reds contro i 4 del Galatasaray. 15 tiri in porta contro il solo tiro in porta dei turchi. 8 grandi occasioni del Liverpool (tra cui rigore sbagliato e gol annullato), 0 per gli ospiti. - facebook.com facebook Noa Lang, infortunio shock in Liverpool-Galatasaray: brutto taglio contro un tabellone #SkySport x.com