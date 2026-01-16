Galaxy Ring si gonfia e resta incastrato al dito un utente finisce in ospedale | episodio isolato o problema generale?

Recentemente, un utente è finito in ospedale dopo che il Galaxy Ring si è gonfiato e rimasto incastrato al dito. Si tratta di un episodio isolato o di un problema più diffuso? Quando un dispositivo indossabile presenta questa evenienza, è importante comprender se si tratta di un caso eccezionale o di una problematica che potrebbe riguardare altri utenti. Analizziamo le possibili cause e le precauzioni da adottare.

Quando un dispositivo indossabile si gonfia mentre lo porti addosso, la situazione smette di essere un semplice problema tecnico per diventare qualcosa di molto più personale. È quello che è successo a Daniel, creator tech noto come ZONEofTECH, lo scorso ottobre: il suo Galaxy Ring ha iniziato a gonfiarsi improvvisamente mentre stava per imbarcarsi su un volo, causandogli dolore e impedendogli di sfilare l’anello dal dito. Un episodio che l’ha portato direttamente in ospedale, dove i medici hanno dovuto intervenire per sgonfiare il dito e rimuovere il dispositivo in sicurezza. La vicenda ha sollevato immediatamente interrogativi sulla sicurezza del Galaxy Ring, l’anello smart con cui Samsung è entrata nel 2024 in un mercato ancora giovane ma promettente: quello dei dispositivi indossabili dedicati al monitoraggio della salute e del benessere. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Galaxy Ring si gonfia e resta incastrato al dito, un utente finisce in ospedale: episodio isolato o problema generale? Leggi anche: Vandalismo al parchetto: "Purtroppo non è un episodio isolato, troppa ignoranza e maleducazione" Leggi anche: Ravezzani: «Juventus in crescita ma il gol resta un grande problema». Poi punta il dito contro questi due giocatori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Samsung Galaxy Ring, problema alla batteria, si gonfia e resta incastrato al dito: YouTuber finisce in ospedale - Un incidente insolito ma potenzialmente pericoloso ha riportato l'attenzione sui rischi legati alle batterie dei dispositivi indossabili. hwupgrade.it Galaxy Ring si gonfia ed è impossibile rimuoverlo: c'è chi è finito in ospedale - Il rigonfiamento di Samsung Galaxy Ring sembra essere stato causato da una crepa interna isolata, ma non da un potenziale difetto di batteria. msn.com

Caso Galaxy Ring difettoso: Samsung chiude l'indagine e chiarisce cosa è successo davvero - Samsung ha concluso l'indagine sul caso del Galaxy Ring difettoso che aveva causato il ricovero di uno youtuber. hwupgrade.it

Samsung Silicone Case with Ring Custodia pieghevole in silicone con anello per Galaxy Z Flip7 Passa da 54,90 a 27,45€ https://amzlink.to/az0vqwkD9QFC7 ________________ Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini Pa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.