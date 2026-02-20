Olimpiadi 2026 Gala di pattinaggio artistico a Milano | gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata

Da ilgiorno.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gala di pattinaggio artistico a Milano si tiene per celebrare le Olimpiadi 2026, che si concluderanno con la cerimonia di domenica all’Arena di Verona. Gli atleti si preparano a esibirsi davanti al pubblico, portando in scena numeri spettacolari e coreografie elaborate. I biglietti per l’evento sono già in vendita e stanno attirando molti appassionati di sport e spettacolo. La serata promette di essere un momento di grande emozione per gli sportivi presenti.

Milano, 20 febbraio 2026 – Non solo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio, all’Arena di Verona. C’è grande attesa anche per un’altra serata che si preannuncia spettacolare: si tratta del Gala di pattinaggio artistico, che andrà in scena domani, sabato 21 febbraio, alla Ice Skating Arena di Milano. Quasi tre ore di pura magia per celebrare il talento e la creatività degli atleti, che sapranno conquistare il cuore del pubblico trasformando il ghiaccio in un palcoscenico di storie, musica e libertà. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.  Quando.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

olimpiadi 2026 gala di pattinaggio artistico a milano gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata
© Ilgiorno.it - Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Italia, 6 bellissima! Bronzo nel team event di pattinaggio artistico

Leggi anche: Pattinaggio di figura alle Olimpiadi, Milano si prepara al Gala di chiusura: quando, dove e gli ospiti

Sul ghiaccio di una pista di pattinaggio hanno un superpotere unico: un feeling fuori dal comune!

Video Sul ghiaccio di una pista di pattinaggio hanno un superpotere unico: un feeling fuori dal comune! ?
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pattinaggio di figura alle Olimpiadi, Milano si prepara al Gala di chiusura: quando, dove e gli ospiti; Carolina Kostner euforica: Il podio nel Team Event ci fa tornare protagonisti; Pattinaggio artistico, quanto costa a Milano Cortina? Esauriti anche gli allenamenti, c'è (poco) posto al Galà: dal salto mortale di Malinin al libero di Sakamoto; Milano Cortina 2026, il Gala di pattinaggio (a 400 euro) con Carolina Kostner.

olimpiadi 2026 gala diOlimpiadi 2026, Carolina Kostner apre il Gala del pattinaggio: ultimo grande evento sul ghiaccioIl pattinaggio di figura si prepara a vivere uno dei momenti più attesi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il Gala finale, ovvero l’evento conclusivo dedicato ... leggo.it

olimpiadi 2026 gala diGala pattinaggio di figura Milano 2026: data, orari e protagonisti dello show finaleIl Gala del pattinaggio di figura chiude Milano Cortina 2026: uno show spettacolare tra arte e ghiaccio con i protagonisti dei Giochi olimpici. msn.com