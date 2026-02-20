Olimpiadi 2026 Gala di pattinaggio artistico a Milano | gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata

Il gala di pattinaggio artistico a Milano si tiene per celebrare le Olimpiadi 2026, che si concluderanno con la cerimonia di domenica all’Arena di Verona. Gli atleti si preparano a esibirsi davanti al pubblico, portando in scena numeri spettacolari e coreografie elaborate. I biglietti per l’evento sono già in vendita e stanno attirando molti appassionati di sport e spettacolo. La serata promette di essere un momento di grande emozione per gli sportivi presenti.

Milano, 20 febbraio 2026 – Non solo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio, all'Arena di Verona. C'è grande attesa anche per un'altra serata che si preannuncia spettacolare: si tratta del Gala di pattinaggio artistico, che andrà in scena domani, sabato 21 febbraio, alla Ice Skating Arena di Milano. Quasi tre ore di pura magia per celebrare il talento e la creatività degli atleti, che sapranno conquistare il cuore del pubblico trasformando il ghiaccio in un palcoscenico di storie, musica e libertà. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.