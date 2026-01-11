Furto all' istituto superiore Elsa Morante sottratti i computer Danni per circa 70mila euro

Un furto è avvenuto presso l’istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana, con il furto di numerosi computer. Il danno stimato si aggira intorno ai 70.000 euro, creando disagi per studenti e insegnanti. La scuola sta collaborando con le autorità per approfondire l’accaduto e ripristinare al più presto le attività didattiche.

