Furto all' istituto superiore Elsa Morante sottratti i computer Danni per circa 70mila euro
Un furto è avvenuto presso l’istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana, con il furto di numerosi computer. Il danno stimato si aggira intorno ai 70.000 euro, creando disagi per studenti e insegnanti. La scuola sta collaborando con le autorità per approfondire l’accaduto e ripristinare al più presto le attività didattiche.
Un rientro amaro per gli alunni e i docenti dell’istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana. La scuola, presumibilmente nel periodo delle vacanze natalizie, ha subito il furto di circa 70 computer tra portatili e fissi. Gli apparecchi, sottratti dal laboratorio di informatica e da alcune. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
