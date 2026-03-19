Furti al cimitero comunale di Quarto | recuperata parte della refurtiva grazie alle telecamere

Alcuni furti sono stati segnalati al cimitero comunale di Quarto, portando l’intervento delle forze dell’ordine e il recupero di una parte della refurtiva. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle attività illecite.

Episodi di furto al cimitero comunale di Quarto hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell'ordine, portando già ai primi risultati concreti nelle indagini. Nei giorni scorsi, infatti, erano state segnalate diverse sottrazioni di suppellettili funerarie che adornano loculi e aree di inumazione. A seguito delle segnalazioni, l’ufficio servizi cimiteriali ha immediatamente allertato il Comando di Polizia Municipale e la Tenenza dei Carabinieri di Quarto. Fondamentale si è rivelato il sistema di videosorveglianza comunale installato all’interno del cimitero, che ha consentito di individuare e recuperare gran parte della refurtiva. Le indagini sono attualmente in corso per risalire ai responsabili dei furti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furti al cimitero comunale di Quarto: recuperata parte della refurtiva grazie alle telecamere Articoli correlati Furto all’interno del cimitero comunale: recuperata la refurtivaUn’operazione condotta dalle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di un furto avvenuto all’interno del... Raffica di furti di pc e tablet nelle scuole, recuperata refurtiva per 500mila euroI carabinieri della stazione di Monsummano Terme (Pistoia) hanno individuato il presunto responsabile di una serie di furti di materiale informatico... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Furti al cimitero comunale di Quarto... Temi più discussi: Furto di rame al Cimitero di San Giovanni: oltre 100 tombe profanate; Profanato un altro cimitero: razziate decine e decine di tombe; Lonate Pozzolo, raffica di furti nel cimitero della frazione di Sant'Antonino; Furto al cimitero, sopralluogo dei carabinieri. Lonate Pozzolo, raffica di furti nel cimitero della frazione di Sant'AntoninoRubati vasi, croci e piccole sculture funerarie, molti dei quali custoditi sulle tombe da decenni. Il sindaco Elena Carraro: Presentate denuncia alle forze dell’ordine, senza un atto formale è imposs ... msn.com Furti al cimitero in aumento. Rubano i fiori dalle lapidiPiccoli furti, ma molto antipatici, al cimitero di Spilamberto. A denunciarlo è un cittadino spilambertese a cui è recentemente mancato il padre, e che scrivendo sui gruppi social locali di questo ... ilrestodelcarlino.it Furti d'auto, come evitarli con il trucco della carta stagnola - facebook.com facebook Sono 15 le persone arrestate dalla Polizia di Stato a Roma all’esito di mirati interventi contro i reati predatori, dai furti nei grandi magazzini a quelli in gioielleria, fino ai colpi su auto in sosta e ai tentativi di intrusione nelle abitazioni. Un’azione capillare che ha x.com