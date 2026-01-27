Raffica di furti di pc e tablet nelle scuole recuperata refurtiva per 500mila euro

Negli ultimi tempi, sono stati segnalati numerosi furti di PC e tablet nelle scuole di Pistoia e Firenze. Le forze dell’ordine hanno identificato un sospettato e recuperato parte della refurtiva, valutata circa 500 mila euro. Questo episodio evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare il patrimonio scolastico e garantire un ambiente di apprendimento sicuro.

I carabinieri della stazione di Monsummano Terme (Pistoia) hanno individuato il presunto responsabile di una serie di furti di materiale informatico ai danni di scuole delle province di Pistoia e Firenze. L'operazione ha permesso di recuperare oltre 250 computer, circa 200 tablet e altri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In queste province italiane, un uomo di 65 anni è stato denunciato per aver rubato dispositivi informatici nelle scuole, con un valore stimato di 500mila euro.

