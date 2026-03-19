Nella notte, i carabinieri del Nictas hanno sequestrato un serbatoio della raffineria Isab Sud di Priolo Gargallo, nel Siracusano, in seguito a una fuoriuscita di petrolio grezzo dalla sommità dell’impianto. L’operazione è stata avviata su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il sequestro dell’area interessata. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incidente.

Un serbatoio della raffineria Isab Sud di Priolo Gargallo, nel Siracusano, è stato sequestrato nella notte dai carabinieri del Nictas su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo la fuoriuscita di petrolio grezzo dalla sommità dell’impianto. Secondo l’azienda, il prodotto non ha raggiunto il suolo e nessuno è rimasto ferito. «Si tratta di un evento minimale», hanno precisato dall’Isab, aggiungendo che la produzione non si è mai interrotta. Gli inquirenti stanno verificando un possibile collegamento con i cattivi odori avvertiti il 17 e 18 marzo a Solarino, Floridia e Siracusa. Nei giorni scorsi il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, insieme ai sindaci di Siracusa, Francesco Italia, e di Floridia, Marco Carianni, aveva richiesto un intervento urgente di Arpa Sicilia per monitorare la qualità dell’aria nell’Aerca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fuoriuscita di petrolio grezzo all'Isab di Priolo: sequestrato serbatoio della raffineria

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