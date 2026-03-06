Incendio Isab Nord | fuoco circoscritto a Priolo parte l’indagine

Un principio di incendio si è verificato ieri nella raffineria Isab Nord a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Le fiamme sono state subito circoscritte e non si sono registrati feriti. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati danni ambientali.

Un principio di incendio ha colpito la raffineria Isab Nord a Priolo Gargallo, nella provincia di Siracusa. Le fiamme sono state circoscritte dalle squadre dei vigili del fuoco aziendali mentre gli enti preposti sono stati immediatamente avvisati. Il sindaco Pippo Gianni conferma che l'area è stata messa in sicurezza e che un'indagine interna sulle cause del rogo è già partita. L'intervento immediato nel cuore industriale La zona industriale siracusana ospita stabilimenti critici per l'economia regionale, dove qualsiasi incidente assume rilevanza immediata per la sicurezza pubblica. Le squadre di emergenza hanno agito con rapidità per isolare il fuoco nel reparto SG13, impedendo che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

