Lukoil deve tornare alla raffineria di Priolo Ma Isab non ci sta | Provvedimento senza contraddittorio

La vicenda tra Isab e Lukoil si approfondisce dopo il provvedimento del Tribunale di Siracusa, che ha ordinato la prosecuzione delle attività di commercio di prodotti petroliferi via terra, obbligando Isab a rispettare il contratto con Lukoil. La questione riguarda anche il ritorno di Lukoil alla raffineria di Priolo, ma Isab solleva dubbi sulla mancanza di contraddittorio nel provvedimento. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

La vicenda che coinvolge Isab e Lukoil entra in una nuova fase dopo il provvedimento cautelare del Tribunale di Siracusa, che ha disposto la prosecuzione del commercio dei prodotti petroliferi via terra, sostanzialmente obbligando Isab a rispettare il contratto in essere con Lukoil. Una decisione che arriva al termine del ricorso presentato da Lukoil Italia e che riaccende il confronto tra le parti sulla legittimità del cambio di operatore per la distribuzione dei carburanti raffinati. In una nota diffusa dopo la pronuncia dei giudici, Isab ha ribadito che la scelta di procedere con il cambio di operatore è stata effettuata «nel rispetto della legge», alla luce delle sanzioni comminate dall'autorità statunitense a Lukoil e alle sue controllate.

