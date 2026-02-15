Incendio in un appartamento evacuato un uomo

Alle 2:20 di questa notte, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Fucecchio per spegnere un incendio in un appartamento al piano superiore di un edificio di due piani. L’incendio ha costretto a evacuare un uomo che si trovava all’interno dell’appartamento. Il rogo ha danneggiato parte della stanza e ha generato molta paura nei vicini, svegliati dal fumo.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 02:20 nel Comune di Fucecchio in viale Cristoforo Colombo, per un incendio in un appartamento situato all'ultimo piano di un edificio composto da due piani fuori terra. Sul posto inviate due squadre di cui una dal comando di Pisa.