FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, ha ottenuto la certificazione europea ISO 14067 per la Carbon Footprint di servizio lungo l’intera filiera logistica. Questa certificazione attestala l’impegno dell’azienda nel ridurre l’impatto ambientale e nel promuovere pratiche sostenibili nel settore logistico. FS Logistix si conferma così come la prima realtà europea a ottenere questo riconoscimento.

FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, è la prima in Europa a ottenere la certificazione ISO?14067 per la Carbon Footprint di servizio su tutta la filiera logistica. Questo importante traguardo testimonia l’impegno concreto dell’azienda verso la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e clienti, grazie ad una visione integrata dell’impatto emissivo di tutti i servizi offerti da FS Logistix e dalle sue Società controllate. Si tratta di un approccio unico in Europa per ampiezza e rigore metodologico, che consente di stimare le emissioni di CO? equivalente per tonnellata-chilometro su ogni singola tratta e modalità di trasporto, dal trasporto ferroviario a quello via mare, passando per il trasporto su gomma, la manovra e la movimentazione delle merci nei terminal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Carbon Footprint’. Certificazione europea per FS Logistix

