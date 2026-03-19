Frontale tra auto e betoniera nella galleria del Monte Fara il 50enne Valerio Bacigalupo muore nello schianto

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato nella galleria del Monte Fara, nel Pordenonese, coinvolgendo un’auto e un camion betoniera. A perdere la vita è stato un uomo di 50 anni, Valerio Bacigalupo, che è rimasto coinvolto nello scontro frontale avvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di 50 anni, Valerio Bacigalupo, è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un camion betoniera nella galleria del Monte Fara, nel Pordenonese. Illeso il conducente del mezzo pesante. Indagini sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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