Frontale tra auto e betoniera nella galleria del Monte Fara il 50enne Valerio Bacigalupo muore nello schianto

Un incidente mortale si è verificato nella galleria del Monte Fara, nel Pordenonese, coinvolgendo un’auto e un camion betoniera. A perdere la vita è stato un uomo di 50 anni, Valerio Bacigalupo, che è rimasto coinvolto nello scontro frontale avvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di 50 anni, Valerio Bacigalupo, è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un camion betoniera nella galleria del Monte Fara, nel Pordenonese. Illeso il conducente del mezzo pesante. Indagini sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Valerio Bacigalupo, 50enne morto nell'auto contro betoniera nella galleria FaraBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra... Auto contro betoniera nella galleria Fara: morto un 50enneBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra... Una selezione di notizie su Monte Fara Temi più discussi: Auto contro un camion betoneria, scontro frontale nella galleria del Monte Fara: morto un 50enne; Valcellina, cinquantenne perde la vita nel tunnel del Fara; Incidente frontale in galleria tra auto e betoniera: muore un 50enne; Frontale tra autovettura e betoniera in galleria Fara, muore un uomo di 50 anni sulla SR 251. Scontro frontale in galleria tra auto e betoniera, il 50enne Valerio Bacigalupo muore nello schiantoUn uomo di 50 anni, Valerio Bacigalupo, è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un camion betoniera nella galleria del Monte Fara, nel Pordenonese ... fanpage.it Valcellina, cinquantenne perde la vita nel tunnel del FaraFrontale contro una betoniera, vettura disintegrata: al volante un uomo nato a Genova e residente in Lombardia. Galleria chiusa, forti disagi ... rainews.it + + + Gravissimo incidente nella Galleria del Monte Fara, che collega Montereale Valcellina ad Andreis. Dalle prime informazioni risulta che si sia verificato uno scontro frontale fra una betoniera e un'automobile + + + La notizia in aggiornamento è online sul si - facebook.com facebook