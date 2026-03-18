Valerio Bacigalupo 50enne morto nell' auto contro betoniera nella galleria Fara

Un incidente gravissimo si è verificato oggi nella galleria Fara, tra Montereale e Barcis in Valcellina. Un’auto si è scontrata con una betoniera, provocando il decesso di un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

BARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina. Il bilancio dello schianto è di una vittima, l'automobilista di 50 anni, Valerio Bacigalupo. Nell'impatto tra l’autovettura e il mezzo pesante l’automobilista è stato scaraventato fuori dal veicolo. Chi era la vittima È un uomo di 50 anni, originario di Genova e residente in Lombardia, la vittima dell'incidente stradale che si è verificato attorno alle 11.30 lungo la regionale 251 della Valcellina. Le generalità non saranno diffuse fino a quando i familiari non saranno stati avvisati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Valerio Bacigalupo, 50enne morto nell'auto contro betoniera nella galleria Fara Articoli correlati Auto contro betoniera nella galleria Fara: morto un 50enneBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra... Auto contro betoniera nella galleria Fara: si temono vittimeBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra...