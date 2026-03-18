Auto contro betoniera nella galleria Fara | morto un 50enne

Un incidente grave si è verificato oggi nella galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina, coinvolgendo un'auto e una betoniera. La collisione è avvenuta nel pomeriggio e ha causato la morte di un uomo di circa 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

BARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina. Secondo le primissime informazioni il bilancio dello schianto è di una vittima, un uomo di 50 anni. I soccorsi Sul posto stanno operando quattro mezzi dei vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il traffico La polizia locale ha interdetto la circolazione e si sono formate lunghe code: per raggiungere l'alta Valcellina l'unica alternativa è il lunghissimo bypass per la A27 e Longarone, per poi risalire in quota poiché le altre arterie in inverno sono chiuse al traffico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto contro betoniera nella galleria Fara: morto un 50enne Articoli correlati Auto contro betoniera nella galleria Fara: si temono vittimeBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra... Leggi anche: Incidente nella galleria del Seminario: scontro contro pullman di pallavolisti minorenni, auto a fuoco Contenuti e approfondimenti su Auto contro betoniera nella galleria... Argomenti discussi: Auto contro betoniera in galleria nel Pordenonese, si temono vittime. Auto contro betoniera nella galleria Fara: si temono vittimeBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria ... msn.com Auto contro betoniera nella galleria Fara: morto un 50enneBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria ... msn.com