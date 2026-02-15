Arianna Meloni di Fratelli d’Italia spiega che la riforma della giustizia, richiesta da decenni, serve a ridare fiducia ai cittadini nel sistema giudiziario. La sua proposta mira a semplificare le procedure e a ridurre i tempi delle cause, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento della giustizia nel Paese.

"La riforma della giustizia non è un test sul governo, quello ci sarà alle Politiche del 2027. È una riforma per i cittadini, affinché tornino ad avere veramente fiducia nella giustizia". A chiarire la situazione in vista del voto è Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, in un colloquio con Il Giornale, all'indomani della Direzione nazionale del partito che ha lanciato la mobilitazione a sostegno del Sì. "È una riforma per una giustizia più giusta, perché garantisce la terzietà del giudice e quindi garantisce ai cittadini il giusto processo, ma soprattutto è una riforma che fa sì che il magistrato che sbaglia paghi, cosa che fino a oggi non è quasi mai successa", osserva la sorella della premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fratelli d'Italia si mobilita per il Sì, Arianna Meloni: “Riforma attesa da decenni, è una svolta”

Arianna Meloni spiega le ragioni del Sì durante un comizio a Roma, sottolineando che la riforma della giustizia, definita da lei “storica”, mira a migliorare il sistema giudiziario italiano e non a colpire i magistrati.

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, afferma che nonostante il calo del consenso al referendum sulla giustizia, il governo Meloni continuerà la sua strada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.