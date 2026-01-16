Zidane commissario tecnico della Francia scelto l'erede di Deschamps | quando sarà in panchina

Zinedine Zidane si avvicina a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese, dopo l'addio di Didier Deschamps. Con un percorso in corso per ottenere l’incarico, l’ex allenatore del Real Madrid si prepara a guidare la squadra nazionale. La sua nomina potrebbe arrivare nei prossimi mesi, segnando un nuovo capitolo per il calcio francese.

Dopo l'era Deschamps si aprirà quella Zidane: l'ex allenatore del Real Madrid ha cominciato l'iter per poter diventare il nuovo allenatore della Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

