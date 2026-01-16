Zidane commissario tecnico della Francia scelto l'erede di Deschamps | quando sarà in panchina

Zinedine Zidane si avvicina a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese, dopo l'addio di Didier Deschamps. Con un percorso in corso per ottenere l’incarico, l’ex allenatore del Real Madrid si prepara a guidare la squadra nazionale. La sua nomina potrebbe arrivare nei prossimi mesi, segnando un nuovo capitolo per il calcio francese.

Zidane erede di Deschamps come ct della Francia? Dalla Federazione bocche cucite - In estate si annuncia una svolta epocale per la Francia, visto che dopo i Mondiali Didier Deschamps non sarà più il ct.

Zidane svela il ritorno in panchina: "Lo farò per un po', anche presto" - L'ex fuoriclasse francese, simbolo di eleganza e carisma dentro e fuori dal campo, non allena dal suo secondo addio al Real Madrid nell'estate del

