Verdellino perquisizioni nell’abitazione del 53enne accusato dell’omicidio di Hassan Matrid Ora si attende l’esito dell’autopsia

Verdellino, 8 gennaio. Le forze dell’ordine hanno completato le perquisizioni nell’abitazione di Nouri Hedhili, 53 anni, sospettato dell’omicidio di Hassan Matrid, 43 anni. L’intervento è stato condotto dal Nucleo Investigativo di Bergamo e dai carabinieri di Zingonia. Ora si attende l’esito dell’autopsia per fare luce sulla vicenda.

Verdellino. Si sono conclusi poco prima delle 21 di giovedì 8 gennaio i rilievi da parte del Nucleo Investigativo di Bergamo, supportati dai carabinieri della tenenza di Zingonia, all'interno dell'abitazione di Nouri Hedhili, il 53enne presunto assassino di Hassan Matrid, trovato morto ai lati della provinciale per Taleggio, che di anni ne aveva 43. I carabinieri del Nucleo Investigativo coordinati dalla pm Maria Esposito, e affiancati dai militari della Tenenza di Zingonia, hanno passato al setaccio l'abitazione di via Galliano dove Hedhili viveva con la moglie e le figlie in cerca di indizi utili alle indagini.

