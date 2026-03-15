Francesco Renga spiega perché è finita la storia con Ambra Angiolini | Ci siamo fatti male

Francesco Renga ha commentato a Verissimo la fine della relazione con Ambra Angiolini, affermando che entrambi si sono fatti del male. Attualmente, il cantante è accompagnato dalla compagna Diana, con cui mantiene la sua storia privata, lontana dai media. Le sue parole si sono concentrate sulla conclusione del passato e sulla presenza attuale al suo fianco.

Francesco Renga ha parlato a Verissimo della sua vita sentimentale. Oggi al suo fianco c'è la compagna Diana, la cui storia è tenuta con cura lontano dai riflettori. Nel suo passato l'amore per Ambra Angiolini, finito anche per l'eccessiva esposizione: "Ci siamo fatti del male, ora è un rapporto più risolto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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