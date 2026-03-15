Francesco Renga su Ambra Angiolini | Ci siamo fatti male ma oggi siamo felici

Durante una puntata di Verissimo, Francesco Renga ha parlato della sua relazione con Ambra Angiolini, durata dal 2003 al 2015, dalla quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Renga ha affermato che, nonostante i momenti difficili, ora sono felici. La loro storia è stata al centro dell’intervista, con Renga che ha condiviso alcuni aspetti della loro vita passata.

(Adnkronos) – "Oggi siamo felici così". Francesco Renga ospite oggi, domenica 15 marzo, a Verissimo è tornato a parlare della sua precedente relazione con Ambra Angiolini, durata dal 2003 al 2015 e da cui sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. La relazione non si è conclusa nel migliore dei modi, ma col tempo i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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