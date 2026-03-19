Francesco Acquaroli | Turismo e investimenti È una vittoria per tutti

Il presidente della Regione Marche ha annunciato che, durante il suo mandato, sono state ottenute due candidature a Capitale italiana della Cultura e sono stati raggiunti altri successi nel settore del turismo e degli investimenti. Le sue dichiarazioni si concentrano sull'importanza di questi risultati, che secondo lui rappresentano un vantaggio per tutta la regione. La comunicazione è stata condivisa in occasione di un evento pubblico.

Il presidente della Regione Marche come re Mida: durante il suo mandato da governatore, due candidature a Capitale italiana della Cultura e altrettanti successi. Un grande risultato, da attribuire anche alla vicinanza dei palazzi della Regione alle comunità. Presidente Acquaroli, l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a suo tempo l’ha criticata per la sua presunta, scarsa attenzione nei confronti della città durante l’anno di Pesaro Capitale italiana della Cultura. Vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa? "Non c’era nulla di vero in quella vicenda e il sindaco di Ascoli ne è testimone. Comunque, non voglio fare polemiche, non ci sono rivincite nei confronti di nessuno, ma soltanto una grande soddisfazione per la doppia vittoria da presidente delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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