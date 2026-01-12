Comitato pescatori Ancona inascoltato sulle reti gemelle | Delusi da Francesco Acquaroli - VIDEO

Il Comitato pescatori di Ancona esprime delusione per la gestione delle reti gemelle e per l’atteggiamento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. La protesta si concentra sulla mancata ascolto delle istanze della categoria e sulla necessità di un confronto trasparente e costruttivo per tutelare il settore della pesca locale.

Ancona, reti gemelle, l’incubo dei pescatori: «Dannose per il nostro ecosistema» - A dirlo sono gli esponenti del Comitato dei Pescatori di Ancona: «Da oltre un anno denunciamo questa situazione, ma ... corriereadriatico.it

