Comitato pescatori Ancona inascoltato sulle reti gemelle | Delusi da Francesco Acquaroli - VIDEO
Il Comitato pescatori di Ancona esprime delusione per la gestione delle reti gemelle e per l’atteggiamento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. La protesta si concentra sulla mancata ascolto delle istanze della categoria e sulla necessità di un confronto trasparente e costruttivo per tutelare il settore della pesca locale.
ANCONA – Il Comitato pescatori Ancona torna a protestare contro la pesca effettuata con il metodo delle reti gemelle e il comportamento sin qui tenuto dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.E lo fa inviandoci un video relativo alla calata effettuata nella notte del 12 gennaio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
