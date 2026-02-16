Taiwan parliament to tackle defence spending review after Lunar New Year holiday
Il parlamento di Taiwan si prepara a rivedere il budget militare da 40 miliardi di dollari, dopo la pausa per il Capodanno lunare. La decisione segue le tensioni crescenti con la Cina e mira a rafforzare la difesa dell’isola. I politici vogliono approvare rapidamente nuove spese per armamenti e sistemi di sorveglianza, puntando a migliorare la sicurezza nel breve termine.
TAIPEI, Feb 16 (Reuters) - Taiwan’s parliament will prioritise the review of a $40 billion special defence budget when it resumes work after the week-long Lunar New Year holiday, its speaker said on Monday following concern about delays from U.S. lawmakers. Taiwan President Lai Ching-te last year proposed the extra defence spending to counter China, which views the island as its own territory. But the opposition, which has a majority in parliament, has refused to review the proposal and instead advanced its own, less expensive proposals, which only fund the purchase of some of the U.S. weapons Lai wants. 🔗 Leggi su Internazionale.it
US lawmakers step up pressure on Taiwan parliament to approve defence spending
Un gruppo bipartisan di 37 legislatori statunitensi ha scritto ai politici taiwanesi per sollecitare l’approvazione immediata delle spese per la difesa, dopo che il Parlamento di Taipei ha rimandato il voto su un pacchetto di finanziamenti necessari per potenziare le forze armate, un’azione che rischia di indebolire la capacità di difesa dell’isola di fronte alle crescenti tensioni con la Cina.
Taiwan must pass defence spending to avoid giving wrong impression, president says
Se il parlamento di Taiwan, controllato dall’opposizione, blocca i 40 miliardi di dollari destinati alla difesa, rischia di dare un’idea sbagliata all’estero.
