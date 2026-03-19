Frana sul massiccio del Monte Bianco morto alpinista italiano

Una frana si è verificata sul massiccio del Monte Bianco in Alta Savoia, causando la morte di un alpinista italiano e il ferimento grave di un altro. La Gendarmeria d'Alta Montagna ha confermato i fatti e intervenuto sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La zona rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

(Adnkronos) – Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia, secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna (Pghm). L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 a un'altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, vicino al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Valanga nel Monte Lussari: morto un alpinista a Tarvisio dopo un incidente durante la salita**Un alpinista è morto a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Lussari. Sci alpinista infortunato sul Monte Salmurano: interviene l'elisoccorsoIntervento oggi per il Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. Cosa è successo in Nepal, la ricostruzione della doppia tragedia che ha coinvolto alpinisti italiani Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monte Bianco Argomenti discussi: Il ghiacciaio della Marmolada sta scomparendo Foto. Alpinista italiano muore sul Monte Bianco: «Travolti in tre da una frana». Ferito il compagno, la guida resta illesaUn alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia, secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d'Alta ... corriereadriatico.it Frana sul Monte Bianco, muore un alpinista italianoLa tragedia in territorio francese. Un’altra persona risulta gravemente ferita, la guida che era con loro è illesa ... torino.repubblica.it