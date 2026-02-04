Valanga nel Monte Lussari | morto un alpinista a Tarvisio dopo un incidente durante la salita

Un alpinista è morto a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Lussari. L’incidente è avvenuto questa mattina durante la salita, quando il escursionista è stato investito dalla neve che si è staccata improvvisamente. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è stata subito chiusa e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

**Un alpinista è morto a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Lussari.** L’incidente si è verificato mercoledì 4 febbraio, nel pomeriggio, a circa 1600 metri di quota, poco dopo le 16.30. La vittima era un uomo di oltre 50 anni, proveniente da una delle aree più frequentate dagli escursionisti alpini della zona. Le condizioni meteorologiche estreme, con forti nevicate e temperature basse, hanno reso difficile l’intervento dei soccorsi. Un’intera squadra del Soccorso Alpino, insieme a operatori della Guardia di Finanza e del Sores, è stata mobilitata per soccorrere la vittima, ma l’elicottero non è riuscito a decollare a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sul Monte Lussari, a Tarvisio, travolgendo una persona.

