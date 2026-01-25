Sci alpinista infortunato sul Monte Salmurano | interviene l' elisoccorso

Oggi, il Soccorso alpino della Stazione di Morbegno ha effettuato un intervento sul Monte Salmurano, a seguito di un infortunio a uno sci alpinista. L'operazione, coordinata dalla VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, ha visto l'intervento dell’elisoccorso per garantire il soccorso e il trasferimento della persona coinvolta. L’intervento si inserisce nelle attività di emergenza e sicurezza condotte regolarmente nel territorio alpino.

Intervento oggi per il Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. L'attivazione, intorno alle ore 13:30, riguardava un intervento sul Monte Salmurano, a 2045 metri, nel comune di Gerola, per una persona infortunata mentre stava praticando sci alpinismo. L'uomo, di 34 anni, ha comunicato le coordinate tramite SMS Locator. Sul posto l'elisoccorso di Como di AREU - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato la persona infortunata intervenendo in codice giallo, quello di media gravità. Pronti a Pescegallo per eventuale supporto alle operazioni dieci tecnici della Stazione di Morbegno, con il quad.

