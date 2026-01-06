Neve imbiancato tutto intorno a Firenze | fiocchi anche sulla città FOTO - VIDEO

Da questa mattina, Firenze e le sue zone circostanti sono interessate da una nevicata che ha imbiancato il territorio, coinvolgendo anche il Mugello, il Valdarno, il Chianti, Monte Morello e Fiesole. La neve, iniziata intorno alle 9:30, ha coperto le aree più alte e alcune zone della città, creando un paesaggio caratteristico e tranquillo. Questa condizione meteorologica si è protratta nel corso della mattinata, interessando diversi territori della regione.

Nevica da ore intorno a Firenze, tutto imbiancato sul circondario, in Mugello, nel Valdarno, in Chianti, ma anche su Monte Morello, a Fiesole e fiocchi bianchi questa mattina a tratti, a partire dalle 9:30 circa, anche sul capoluogo.Questa mattina alle 9:30 la protezione civile metropolitana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Neve, imbiancato tutto intorno a Firenze: fiocchi anche sulla città / FOTO - VIDEO Leggi anche: Neve in Trentino Alto Adige, il video dei primi fiocchi: tutto imbiancato fino a bassa quota Leggi anche: Prima neve in Sardegna, fiocchi bianchi sul Gennargentu: imbiancato anche il Monte Limbara – Video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tempesta di neve su New York, migliaia di voli cancellati: le previsioni meteo per Capodanno e cosa sta succedendo; Notte di neve, Mugello imbiancato; Il ritorno della dama bianca in città: Forlì si risveglia sotto la neve dell'Epifania; Piemonte imbiancato dalla neve, ma è alto il pericolo valanghe: a Torino l'inverno è dei più caldi dal 1753. Neve, imbiancato tutto intorno a Firenze: fiocchi anche sulla città / FOTO - VIDEO - Nevica da ore intorno a Firenze, tutto imbiancato sul circondario, in Mugello, nel Valdarno, in Chianti, ma anche su Monte Morello, a Fiesole e fiocchi bianchi questa mattina a tratti, a partire dalle ... firenzetoday.it

Neve in Toscana, regione imbiancata dai 300 metri: mezzi in azione e allerta gialla - Neve in Toscana nel giorno dell’Epifania: nevicate da 300 metri, mezzi spargisale in azione e allerta gialla sulla regione orientale ... gonews.it

E’ già arrivata la neve nell’Alto Mugello: le foto del paesaggio imbiancato. Scatta allerta gialla - Primi fiocchi bianchi in provincia di Firenze tra il passo della Colla e la frazione di Traversa nel comune di Firenzuola: per l’Epifania sono previste precipitazioni sui rilievi appenninici. msn.com

La neve ha imbiancato molto bene Predappio, 133 m. Natalino - facebook.com facebook

#neve nell’Alto #Mugello: le foto del paesaggio imbiancato. I primi fiocchi bianchi sono spuntati tra il passo della Colla e la frazione di Traversa nel comune di Firenzuola. #Firenze #Toscana #meteo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.