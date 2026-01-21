Partenio imbiancato nella notte | neve fino a bassa quota

Tempo di lettura: 2 minuti Il Partenio ha vissuto una notte imbiancata. Come annunciato dal bollettino dell' Osservatorio di Montevergine, le precipitazioni nevose si sono spinte fino a quote di bassa montagna, interessando anche alcuni comuni della fascia pedemontana, seppur senza apporti significativi al suolo nelle aree più basse. Situazione diversa nelle zone interne: all'Oasi di Pannarano il nivometro ha registrato 9 centimetri di neve fresca dalla serata di ieri. All'Osservatorio di Montevergine, invece, il manto nevoso non supera i 4,5 centimetri, fortemente influenzato dai venti di nord-est che, come spesso accade, rendono complessa una stima precisa della neve effettivamente caduta.

