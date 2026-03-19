Consiglio Europeo Meloni saluta e abbraccia Merz e Von Der Leyen – Il video

Il 19 marzo 2026, a Bruxelles, la Presidente del Consiglio italiana ha incontrato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea. Prima dell'inizio del Consiglio Europeo dedicato a Medio Oriente e Ucraina, Meloni ha salutato e abbracciato i due leader in un momento di incontro informale. L'evento si è svolto nella sede del Consiglio Europeo a Bruxelles.

Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Giuli e la battuta su Vasco Rossi: «Mi ha già graziato: stavolta non canto» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Ucraina, Merz e Tusk scrivono a von der Leyen: “Stop a visti per i combattenti russi”L’Unione Europea deve proteggersi contro i possibilirischidellapresenza di combattenti russi impegnati in Ucraina all’interno dell’aera Schengen.

L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il videoDopo 25 anni di negoziati l’Unione europea ha dato il via libera all’accordo di libero scambio con il Mercosur, il blocco sudamericano che riunisce...

Contenuti e approfondimenti su Consiglio Europeo

Temi più discussi: Colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo; Consiglio europeo in stallo, Meloni vede Merz: cambiare il sistema Ets; Italia, Germania e Belgio convocano una videoconferenza pre-Consiglio Europeo; Camera, comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente - live.

Consiglio Europeo, Meloni saluta e abbraccia Merz e Von Der Leyen(Agenzia Vista) La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato e abbracciato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e la Presidente ... stream24.ilsole24ore.com

Meloni arriva a Bruxelles per il Consiglio Europeo su Medio Oriente e UcrainaI leader dell’Unione Europea si riuniscono a Bruxelles per un Consiglio europeo, chiamato a gestire i delicati equilibri internazionali e le sfide strutturali del Continente. Il vertice si apre sotto ... ilgiornale.it

Esaminiamo struttura e funzionamento del Consiglio Europeo. Le slide sono ospitate su una cartella di Google Drive. Dopo aver effettuato l'abbonamento occorre contattare l'indirizzo [email protected] indicando la mail da utilizzare - facebook.com facebook

Consiglio europeo in stallo, Meloni vede Merz: cambiare il sistema Ets x.com