FOTO Auto si ribalta nella notte | 21enne salvata dall’intervento del papà

Nella notte, a Calvi, lungo via Lo Fiego, un’auto si è ribaltata e una ragazza di 21 anni è rimasta coinvolta nell’incidente. Il padre della giovane ha prontamente intervenuto, contribuendo a metterla in sicurezza. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La ragazza è stata soccorsa e stabilizzata sul posto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura alle prime luci dell’alba a Calvi, lungo via Lo Fiego, dove una ragazza di 21 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, la giovane ha perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva, finendo per ribaltarsi. Nonostante capovolta in auto, la ragazza ha chiamato suo padre che una volta giunto sul posto l’ha tirata fuori dall’auto, adagiandola su una sedia. Immediato l’intervento dei soccorsi: la 21enne, residente a San Giorgio del Sannio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, un codice assegnato soprattutto per la dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Auto si ribalta nella notte: 21enne salvata dall’intervento del papà Articoli correlati Auto si ribalta nella notte a BiciniccoPaura nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo a Bicinicco per un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte. Paura nella notte: auto si ribalta nel centro abitato, conducente estratto dai vigili del fuocoBRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alla mezzanotte di ieri, sabato 27 dicembre, in via Appia a Brindisi per una Opel Corsa ribaltata... Una selezione di notizie su FOTO Auto si ribalta nella notte 21enne... Temi più discussi: Scontro tra due auto in strada Prati, una si ribalta sul fianco [FOTO]; Si scontra con un'auto che si ribalta, poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani; Assemini, auto finisce fuori strada e si ribalta: una donna ferita; Terribile schianto fuori strada, auto si ribalta vicino a una casa: muore una donna. FOTO. SI RIBALTA CON AUTO PER MANTO STRADALE RESO SCIVOLOSO DALLA PIOGGIAUn uomo alla guida della sua auto, una Volkswagen, ha perso il controllo della vettura ribaltandosi su un fianco. È accaduto lungo la Fortorina all’uscita di Pietrelcina. Da una prima ricostruzione de ... tvsette.net Auto si ribalta nel torrente Sant'Agata, due persone salvate dai carabinieriSe i carabinieri non fossero intervenuti tempestivamente, le conseguenze avrebbero potuto essere gravi. Un’auto, nel tentativo di attraversare il torrente, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo ... rainews.it il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook T&E: "Un pieno per un auto a benzina costerà 5 volte un pieno di un veicolo elettrico" x.com