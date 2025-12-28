Paura nella notte | auto si ribalta nel centro abitato conducente estratto dai vigili del fuoco

28 dic 2025

Nella notte di sabato 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Appia a Brindisi per un incidente stradale che ha coinvolto una Opel ribaltata nel centro abitato. L'intervento ha permesso di estrarre il conducente, rimasto coinvolto nella collisione. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiede attenzione alle norme di sicurezza stradale.

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alla mezzanotte di ieri, sabato 27 dicembre, in via Appia a Brindisi per una Opel ribaltata sulla carreggiata. All'interno c'era solo il conducente che è stato estratto dai pompieri. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, è stato preso in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

