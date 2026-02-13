Alzabandiera in Piazza Roma per ricordare la prima sfilata del Tricolore italiano

Modena celebra uno dei momenti simbolici della storia italiana con l’alzabandiera in Piazza Roma, dove domenica 15 febbraio alle 10 si ricorderà la prima sfilata pubblica del Tricolore, avvenuta proprio in città il 12 febbraio del 1797.

Modena celebra uno dei momenti simbolici della storia italiana. Domenica 15 febbraio, alle 10, in piazza Roma a Modena, con l'alzabandiera sulle note dell'inno di Mameli si ricorderà infatti la prima sfilata pubblica del Tricolore che avvenne proprio in città il 12 febbraio del 1797. Solo poche settimane prima, il 7 gennaio, era stato adottato a Reggio Emilia come bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana, ma fu sotto la Ghirlandina che per la prima volta venne utilizzato in una manifestazione. Nel momento celebrativo di domenica interverranno il sindaco Massimo Mezzetti e il comandante dell'Accademia militare, il generale Stefano Messina.🔗 Leggi su Modenatoday.it

