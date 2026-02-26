Merz forse ha capito come trattare con Xi
Il cancelliere tedesco ha detto le cose che il leader cinese voleva sentirsi dire, cioè nessuno può ignorare la Cina, senza fare concessioni, e questo è il tono che dovrebbe avere un'Europa pragmatica e consapevole La scorsa settimana lo Spiegel ha scritto che il cancelliere tedesco Friederich Merz, pur non essendo “noto per la sua pazienza”, ha trascorso gran parte delle sue serate a preparare meticolosamente la sua missione in Cina. Ha incontrato sinologi, manager, consulenti. Accompagnato da una delegazione di una trentina di industriali, tra cui i vertici di Bmw, Mercedes e Volkswagen, la visita iniziata ieri è la prima in Cina per il cancelliere e tra le più strategiche del suo governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
