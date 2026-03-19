Attilio Fontana ha espresso dure critiche nei confronti di chi si oppone al referendum, accusandoli di agire per malafede e interessi di partito. Durante l'incontro a Palazzo Lombardia, dedicato a come i media coprono le Olimpiadi, ha anche commentato la scarsa copertura delle Paralimpiadi da parte dei giornali. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni dell'evento di oggi.

Milano, 19 marzo 2026 – È un Attilio Fontana abbastanza polemico quello che si è presentato ai microfoni a margine dell'incontro " Come i media raccontano le Olimpiadi”, tenutosi oggi a Palazzo Lombardia. E il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, è tra i temi principali. " Chi si oppone al referendum sulla giustizia lo fa in maniera assolutamente strumentale, per valutazioni di carattere politico e per cercare di mettere in difficoltà la controparte, rinunciando a una riforma che è utile e fondamentale per questo Paese", attacca il presidente della Regione Lombardia. Che poi rincara: "Si antepone l'interesse di partito all'interesse del Paese e questa è la cosa che mi indigna di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontana all’attacco: “Chi si oppone al referendum lo fa per malafede e interessi di partito. Paralimpiadi? I media le hanno coperte poco”

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