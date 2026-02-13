Nicola Gratteri ha spiegato a La7 che chi fraintende le sue parole sul referendum sulla giustizia agisce con malafede, cercando di alimentare il confronto. La sua posizione, espressa anche al Corriere della Calabria, ha suscitato reazioni e polemiche. Il procuratore di Napoli ha sottolineato che le sue affermazioni mirano a favorire un dibattito costruttivo, non a creare tensioni. Durante l'intervista, ha anche precisato alcuni aspetti chiave delle sue opinioni, evidenziando l'importanza di un confronto serio e responsabile.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, interviene a Piazzapulita, su La7, per chiarire le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi al Corriere della Calabria sul referendum sulla giustizia. Parole che hanno innescato una forte polemica politica, con accuse di generalizzazione e attacchi alla sua figura. Al centro della bufera c’è un passaggio dell’intervista in cui Gratteri afferma che tra chi voterà Sì ci saranno anche “ gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente”. In studio, il magistrato respinge l’interpretazione secondo cui avrebbe equiparato tutti i sostenitori del Sì a soggetti legati a contesti criminali o opachi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri a La7: “Chi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontro”

Approfondimenti su referendum gratteri

Il procuratore Nicola Gratteri ha denunciato che alcuni politici e media stanno strumentalizzando le sue parole sulla riforma della giustizia, cercando di alzare lo scontro tra Stato e criminalità organizzata.

Il procuratore Gratteri smaschera il fronte del Sì, accusando alcuni di essere in malafede.

Referendum giustizia, Gratteri: Io favorevole al sorteggio Chi lo ripete è in malafede

Ultime notizie su referendum gratteri

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: Chi mi accusa è in malafede, ho superato la paura tanti anni fa; Gratteri: Le mie frasi su chi vota sì? Voteranno sì quelli a cui conviene questo sistema; Referendum, Gratteri: Cresce il No? Merito anche di Nordio e Tajani; Gratteri a Piazzapulita: Nordio mi ha dato del matto? E che gli devo dire...

Bufera politica sulle parole di Nicola Gratteri sul referendum. Cosa ha detto e chi lo ha criticatoNordio: sono sconcertato, servono test psico attitudinali, 'anche per quello che il Procuratore ha detto dopo' ... tg.la7.it

Esplode il caso Gratteri: Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni, cosa è successoSi infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia per il 'no' voteranno le persone perbene ... fanpage.it

Parole imbarazzanti quelle di Nicola Gratteri sul referendum. Una dichiarazione che rientra in quella narrazione divisiva che certa sinistra continua ad alimentare: etichettare come “cattivi”, “fascisti” o “criminali” tutti coloro che chiedono un cambiamento, anche - facebook.com facebook

Io voterò SI al Referendum. Che fa #Gratteri mi arresta #ilvotoNonSiProcessa #IoVotoSi x.com