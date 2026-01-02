Trasporto pubblico a Verona oltre 7,2 milioni dal Fondo nazionale

La Regione Veneto ha annunciato l’assegnazione di circa 51,9 milioni di euro dal Fondo nazionale trasporti per il 2023. La cifra sostiene il trasporto pubblico locale a Verona e in altre aree, includendo servizi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare. Complessivamente, nel 2022, il trasporto pubblico della città ha registrato oltre 7,2 milioni di viaggi, evidenziando l’importanza di questo investimento per la mobilità locale.

La Regione Veneto ha fatto sapere di aver assegnato 51,87 milioni di euro del Fondo nazionale trasporti a sostegno del trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare. Le risorse, trasferite dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di saldo per. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Trasporto pubblico, a Verona oltre 7,2 milioni dal Fondo nazionale Leggi anche: La domanda di Trasporto Pubblico Locale recupera, ma l’inflazione corre più del Fondo Nazionale Trasporti e delle tariffe Leggi anche: Trasporto pubblico, Vignali (Forza Italia) attacca Start Romagna: "Persi oltre 4 milioni per disservizi" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Trasporto pubblico locale, il comune di Verona conferma le agevolazioni per il 2026; Confermate anche per il 2026 le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale; Trasporto pubblico locale: agevolazioni tariffarie confermate anche per il 2026; Quadruplicamento Verona-Fortezza: pubblicato il documento conclusivo del dibattito pubblico. Trasporto pubblico, a Verona oltre 7,2 milioni dal Fondo nazionale - L’assessore Ruzza: «Confermiamo il forte impegno della Regione per garantire qualità, continuità e diritto alla mobilità su tutto il territorio» ... veronasera.it

Trasporto pubblico locale, il comune di Verona conferma le agevolazioni per il 2026 - La giunta del comune di Verona conferma tutte le agevolazioni per il trasporto pubblico locale anche per l'anno 2026. veronaoggi.it

Confermate anche per il 2026 le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale - Stanziati dal Comune di Verona 100mila euro per garantire accessibilità e mobilità sostenibile ... veronasera.it

«Auguri invece a chi usa il trasporto pubblico, a chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Non auguro buon anno a chi si definisce cristiano ma poi si scaglia contro gli ultimi, gli stranieri» - facebook.com facebook

Oggi è una giornata storica per Roma e per il trasporto pubblico della nostra città. Consegniamo alle romane, ai romani e ai tanti visitatori ben due nuove stazioni della linea C della metropolitana: Porta Metronia e Colosseo - Fori Imperiali. E sono entrambe da x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.