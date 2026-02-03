Le Marche hanno ricevuto più di 5 miliardi di euro dal Pnrr e hanno avviato oltre 15mila progetti. Finora, il 67% dei cantieri è stato completato, ma molte grandi opere faticano a decollare. Le strutture sanitarie, le scuole e gli asili sono i settori più indietro. Mentre alcuni lavori avanzano, altri sono in ritardo o ancora in fase di avvio, creando un quadro di lavori pubblici ancora molto da sistemare nella regione.

ANCONA Un mega-pacchetto di finanziamenti da oltre 5 miliardi di euro. Una pioggia di fondi distribuita tra le 5 province e declinata su più di 15mila progetti. Di questi, 832 sono gestiti dalla Regione in qualità di soggetto attuatore. È la traduzione in numeri del Piano nazionale di ripresa e resilienza declinato sulle Marche. Per cosa si spende Le voci finanziate vanno dai lavori pubblici - 2,8 miliardi in totale, di cui poco più di un miliardo è stato investito sul potenziamento ed il raddoppio ferroviario della Orte-Falconara- all’acquisto di beni e servizi. Tra i capitoli di spesa più cospicui, ci sono l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici da 950. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pnrr, i cantieri conclusi al 67% ma le grandi opere arrancano. Strutture sanitarie, scuole e asili le voci più in ritardo nelle Marche

