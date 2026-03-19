fondazioni le nuove regole carisbo tra trasparenza e ricambio

Sono state adottate nuove regole per le fondazioni di origine bancaria che riguardano aspetti come la governance e la gestione del patrimonio. Tra le novità, ci sono disposizioni specifiche che modificano le modalità di funzionamento e controllo di queste istituzioni. Il cambiamento interessa direttamente le modalità di funzionamento e la trasparenza delle fondazioni coinvolte.

Nuove regole per le fondazioni di origine bancaria: su governance e patrimonio ci sono aggiornamenti importanti. Le fondazioni devono adeguarsi entro l’anno alle novità portate dall’addendum al protocollo tra Acri e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Già in corso alcuni cambi di statuto: le fondazioni sono 85 in Italia, molte quelle dei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche, della Lombardia e del Veneto. E fra le grandi casseforti dei territori, da Compagnia di San Paolo a Cariplo, c’è di sicuro la Fondazione Carisbo che sul tema è già attiva. Con due principi che stanno guidando il rinnovamento: trasparenza e ricambio. E un dato in controtendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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