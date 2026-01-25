Sanità in Sicilia nuove regole sull’intramoenia Schifani | Più equità e trasparenza meno attese

La Regione Sicilia ha introdotto nuove norme sull’attività intramuraria dei medici, mirate a migliorare l’equità e la trasparenza nel sistema sanitario. Con l’obiettivo di ridurre le attese e garantire servizi più equi, le modifiche intendono riequilibrare il rapporto tra sanità pubblica e privata, rispondendo meglio alle esigenze dei cittadini. Queste misure rappresentano un passo importante per un sistema più efficiente e trasparente.

L'intervento della Regione per riequilibrare il sistema. La Regione Siciliana mette mano all'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria dei medici con l'obiettivo di ristabilire equilibrio tra sanità pubblica e privata, aumentare la trasparenza e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini. A chiarire la portata dell'intervento è il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando il nuovo decreto che ridefinisce criteri, volumi e limiti delle prestazioni svolte all'interno delle strutture pubbliche.

