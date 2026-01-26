Dal 13 gennaio, il decreto del Ministero dell’Economia introduce nuove regole per Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot. Queste modifiche riguardano limiti alle puntate, orari di chiusura e maggior trasparenza, con l’obiettivo di regolamentare meglio il settore. Ecco cosa cambia per chi desidera partecipare a questi giochi numerici, in un quadro normativo aggiornato e più chiaro.

Il 13 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero dell’Economia che aggiorna le regole dei principali giochi numerici italiani, come Lotto, 10eLotto, Million Day, SuperEnalotto ed Eurojackpot. Il provvedimento entrerà in vigore domani, martedì 27 gennaio 2026 e stabilisce un quadro di regole generali, rimandando all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) le direttive specifiche per ciascun gioco. Il decreto distingue due tipi principali di giochi: Giochi a quota fissa – come Lotto, 10eLotto e Million Day. Qui la vincita è determinata in anticipo tramite un moltiplicatore fisso associato alle probabilità di combinazione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Lotto, SuperEnalotto e Eurojackpot, le nuove regole: limiti alle puntate, orari di chiusura e più trasparenza. Cosa cambia per chi gioca

Approfondimenti su lotto superenalotto

Dal 27 gennaio, Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot introducono nuove regole riguardanti orari di gioco, limiti alle puntate e modalità di pagamento.

Le recenti normative europee hanno introdotto modifiche alle regole sull'assicurazione auto in Italia, precisando chi è effettivamente tenuto a pagare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

si puo' fare fare subito una cosa ....... visto che dal 7 luglio 2023 ad oggi (2026) sono stati gia' raccolti parecchi fondi ogni venerdi nelle estrazioni lotto/superenalotto che servono per la "raccolta fondi dedicata alle popolazioni in difficoltà " ...... a questo punto ba - facebook.com facebook